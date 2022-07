Épisode de forte canicule : le Gouvernement est pleinement mobilisé avec l'ensemble des services de l'Etat.

La chaleur a un impact très rapide sur l’état de santé des populations en particulier des personnes les plus vulnérables. Dans ce contexte, l’ensemble des acteurs sur les territoires doivent être mobilisés. C’est le sens de l’instruction adressée par la Première ministre à ses ministres pour s’assurer de leur pleine mobilisation.

Le Gouvernement veillera à l’activation du dispositif ORSEC « gestion sanitaire des vagues de chaleur » sur l’ensemble des départements en alerte canicule, à la mobilisation et à la sensibilisation de l’ensemble des acteurs : services de l’Etat, collectivités territoriales, établissements de santé et médico-sociaux (notamment les établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes), entreprises les plus exposées au travail en extérieur, entreprises de transport mais aussi les organisateurs d’évènements sportifs ou culturels notamment en extérieur.

Des actions de communication seront également déployées pour rappeler les messages de prévention auprès de la population et notamment les personnes fragiles (nourrissons, personnes âgées, personnes en situation de handicap, femmes enceintes) ou des personnes surexposées à la chaleur (personnes sans abri, travailleurs surexposés à la chaleur, sportifs …).

La Première ministre a demandé à l’ensemble des ministres concernés de se mobiliser :

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald DARMANIN, le ministre de la Transition écologique et Cohésion des territoires, Christophe BÉCHU, le ministre de la Santé et de la Prévention, François BRAUN et le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe COMBEcoordonneront la mobilisation des préfectures, agences régionales de santé en relai des messages de prévention et protection de la population sur l’ensemble du territoire.

Olivier DUSSOPT, ministre du travail, du Plein emploi et de l'Insertion, mobilisera les entreprises les plus exposées au travail en extérieur, pour les sensibiliser aux risques sanitaires liés à cet épisode de forte canicule et prendre toutes les mesures nécessaires d’adaptation des organisations de travail.

Marc FESNEAU, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, réunira cette semaine un comité national sécheresse pour sensibiliser l’ensemble des acteurs et prendre les mesures nécessaires au bon usage de l’eau.

Olivier KLEIN, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé de la Ville et du Logement, sera particulièrement mobilisé sur la question de l’accueil des personnes en situation d’urgence.