Rully, les véhicules anciens. Une 6e édition très attendue du rassemblement des Roues’Yotines

Dimanche 24 juillet, dès 9 heures, les véhicules anciens se donnent rendez-vous sur la place du champ de foire, à Rully. Ce 6e rassemblement, qui veut donner toujours plus de plaisir aux gens, ne lâche rien de ses valeurs caritatives. Entrée et animations gratuites !

Dimanche 24 juillet, de 9 h à 19 h, le joli village viticole de Rully vrombira au son des moteurs d’un autre âge. Baptêmes en voiture ancienne, manège vintage pour enfants, concert et stands pour festoyer ensemble promettent une belle journée.

Le “petit plus” de l’événement : apporter joie et soutien

L’équipe de l’association Les Roues’Yotines est dans les starting-blocks : préparer une telle journée demande beaucoup d’organisation en amont. Mais ils sont gonflés à bloc pour combiner leur passion et leurs valeurs.

Nous saluons chacun pour leur détermination généreuse : Arthur Rodet (président), Mathieu Richard (secrétaire), Cyril Duvernay (vice-président), Vanessa Chirol (trésorière) et Isabelle Rodet (vice-trésorière).

Proposer des balades gratuites en voiture ancienne, c’était leur idée depuis la 1re manifestation. Et une occasion qu’ils offrent à une association caritative de sensibiliser les gens et récolter des dons. Cette année, ce sera la toute nouvelle association Spirit of Josette, qui fabrique et prête des fauteuils roulants sportifs pour personnes en situation de handicap moteur lourd.

Au programme : toujours plus de convivialité

« Les rassemblements de véhicules anciens sont souvent assez statiques. Nous avons tout fait pour rendre cette journée festive et animée » explique Arthur.

Le programme de la journée est en effet rempli d’animations gratuites.

Concert à 15 h avec The Atomic Cats, retour de l’association Band of Jeep et son camp militaire américain de la Seconde Guerre mondiale, les stands et la restauration, plus diversifiés encore : « On choisit des restaurateurs locaux et de qualité. Mais on a pensé aussi à diversifier l’offre pour tous les goûts et tous les âges ! »

À la carte : burgers, pizzas de qualité, mais aussi poulet cuit au feu de bois et spécialités portugaises. Côté sucré, un glacier, un confiseur de Beaune. Et, bien sûr, les buvettes avec les savoureux crémant et vin blanc de Rully !

Des nouveautés

Pour les enfants, en voiture, Simone ! : un manège rétro de voitures et motos réalisées dans les années 50, « Les P’tites Mécaniques ». On reste dans le ton vintage. Vous découvrirez aussi le stand de Valérie Guitter, dessinatrice de Charrecey, qui a réalisé le dessin de l’affiche des Roues’Yotines.

« L’an dernier, les visiteurs nous ont fait des retours enthousiastes. Alors, cette année, nous avons voulu réinvestir à la hauteur des attentes. Parce que c’est ce qui compte pour nous : le plaisir des gens. »

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Rassemblement de véhicules anciens

Dimanche 24 juillet 2022 à Rully (Saône-et-Loire)

Mathieu Richard : 06 25 81 80 96

Arthur Rodet : 06 01 46 12 84

Mail : [email protected]

Spirit of Josette : qui-sommes-nous

Les Josettes sont adaptées aux handicaps les plus lourds. Elles ont été conçues en lien très étroit avec José Utiel, atteint par la maladie de Charcot, et son association Josespoir (José est également vice-président de Spirit of Josette). Les Josettes tirent leur nom de José.