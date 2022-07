Questions à Laurence Carementrant

Laurence, depuis quand exercez-vous cette activité ? Est-ce une réorientation professionnelle ?

J'exerce mon activité depuis fin 2018. C'est effectivement une nouvelle trajectoire pour moi. Mon précédent parcours professionnel a été dans un tout autre domaine.

Mon constat est qu’ au fil d'une carrière, il est nécessaire de se former continuellement aux différentes technologies et de s’adapter aux contraintes organisationnelles de l'entreprise. Nous sommes tous conscients que ce monde évolue à grande vitesse. Il faut parvenir à concilier vie professionnelle et vie privée. Il s'est ajouté la pandémie covid qui a limité nos contacts (télétravail, distanciation). Toutes ces contraintes pèsent sur le bien-être de chacun et induisent du stress physique ou psychique.

En quoi consiste exactement votre activité ?

Mon activité, par le Toucher massage, vise à proposer des techniques qui permettent de se libérer de la fatigue, d'atténuer le stress et de soulager les diverses tensions.

Pouvez-vous nous parler d'Happiness-massages ?

Happiness massages propose ses prestations avec différentes techniques et intervient essentiellement dans les entreprises ou lors d'événementiels. Cela se met en place ponctuellement au sein de l'entreprise lors d'événements ‘Bien-être’ organisés par celle-ci ou régulièrement pendant les pauses déjeuners.

Dans quel cadre vous installez-vous à la Roseraie - Prairie Saint Nicolas et qui peut bénéficier des massages proposés ?

En accord avec la Mairie de Chalon-sur-Saône et mon activité de massage est ouverte à tous.

10 euros/adultes les 10 à 12 min, 5 euros/enfant les 10 à 12 min - Vendredis de 14h/14h30 à 20h. Plus d’informations : https://www.happiness-massages.com/

SBR - Photo transmise par Laurence Carementrant pour publication. Crédit photo : Laurence Carementrant