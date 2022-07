Premier bal chez les sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône (2/3)

Pour son premier bal ouvert au public, l'Amicale des sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône n'a fait pas les choses à moitié : de la batucada, un concert, un dj et d'autres surprises pour que ce mercredi 13 juillet 2022 soit mémorable. Retour en images avec Info Chalon.

Alors que la batucada d'Unidos da Batida battait son plein et que la taureau machine a rapidement trouvé son public auprès des plus jeunes (mais pas que), la caserne a reçu la visite de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, qui n'a pas manqué de féliciter les organisateurs pour cette soirée des plus réussies.

Et, après des airs qui sentent bon le Brésil, c'était au tour du groupe Cuba Libre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati