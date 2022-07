Prévention routière : des centaines d'éthylotests à usage unique distribués par la Police nationale ce mercredi

La prévention avant la répression ce week-end où les contrôles s'intensifieront sur les routes de Saône-et-Loire. Une action pour inciter à l'autocontrôle après avoir consommé de l'alcool et «plus que nécessaire», selon Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, «pour faire face au relâchement des comportements des usagers de la route». Plus de détails avec Info Chalon.

En vacances, on se relâche davantage vis-à-vis de la consommation d'alcool, à la faveur de moments festifs et de détente plus nombreux.

Il faut rappeler que 33 personnes ont perdu la vie sur les routes de Saône-et-Loire en 2021, les trois quarts des décès recensés se concentraient sur le second semestre de cette année-là, avec près d'un tué en moyenne chaque semaine. et que plus de la moitié des décès de jeunes dans un accident de la route se produisent la nuit et mettent en cause la présence d'alcool chez les conducteurs impliqués.

Ces conduites à risque perdurent en 2022, avec 7 morts recensés pour le seul mois de janvier, un seuil jamais atteint au cours de la dernière décennie, même en 2019.

Aussi, la Police nationale alerte sur les risques encourus, les mêmes qu'en temps normal.

Pour sensibiliser les automobilistes au danger de la conduite en état d'ivresse, les forces de l'ordre ont distribué des éthylotests à usage unique aux automobilistes et usagers de deux-roues, motorisés ou non, au niveau de la Place de l'Obélisque, ce mercredi 13 juillet 2022, de 16 heures 30 à 17 heures 30.

Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, s'est rendu sur les lieux de cette opération bienvenue en cette période de départs des grandes vacances et à la veille de la Fête nationale.

Pour ce faire, les hommes du Commandant Valérie Kosica avaient à disposition 500 éthylotests personnalisés faciles à utiliser et à interpréter.

Les éthylotests distribués étaient de 2 types: des bleus qui signalent le dépassement du taux de 0,5 g d'alcool par litre de sang, et des verts à destination des jeunes conducteurs, dont la limite est fixée à 0,2 g/l.

Et, on ne le répétera jamais assez : celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati