Cloître Saint Vincent : Le public chalonnais découvre Jazz et chanson avec La Sido

Ce vendredi 1er juillet, à 20 h, dans l’enceinte du Cloître Saint-Vincent, avait été programmé dans le cadre de l’événement « La Saison du Cloître », le concert de jazz et chanson ‘La Sido’.

“Ce septet présentera « Pour tout bagage on a 20 ans ». Jeune chanteuse de 26 ans entourée de six musiciens de jazz, Sidonie Dubosc a créé ce répertoire en 2016 où se répondent la fantaisie grinçante de Vian et la profondeur énigmatique de Ferré.”

Un septet composé de :

Simon Hannouz (saxophone),

Pierre Antoine Savoyat (Trompette et Bugle),

Brice Parizot (trombone),

Antonin Néel (piano),

Jonathan Chamand (contrebasse),

victor Prost (batterie),

Sidonie Dubosc (voix).

Si la soirée a commencé par une chanson revisitée de ‘Jolie Môme’, toutes les chansons ont conquis les 200 personnes présentes et c’est tout naturellement que tous ces artistes étaient fortement applaudis tout au long de la soirée.

Lors de ce concert, on notait la présence d’Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Dominique Rougeron, conseillère municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap...

Pour information: ” La Sido explore l’univers des deux poètes et leurs chansons toujours aussi vivantes et singulières à travers des arrangements jazz. Sept artistes, un régisseur son Adrien Chatelet , une metteuse en scène, Flore Simon, quelques très beaux regards extérieurs, Katia Armand, Fanny Chamboredon, Aude Husson Patru, plusieurs partenaires, l’Arrosoir, le Crescent, le Conservatoire du Grand Chalon, le Centre Régional du Jazz... et surtout l’envie de continuer à faire vivre ces deux poètes, partager leurs textes toujours aussi vivants, et leur rendre homage en proposant une lecture moderne et féminine. 11 chansons mises en scène sur les pas de l’éternelle jeunesse de l’amour, la mort, la guerre, l’éveil des sens…”.

