Le comité directeur du CDMJSEA 71 se réunit à Châtenoy-le-Royal

Une réunion qui a eu lieu dans la salle de l’OMS de Châtenoy-le-Royal mise à disposition par son président Jean-Marc De Micheli, que Gérard Tollard, son prédécesseur au sein de l’office châtenoyen, n’a pas manqué de remercier. Pour cause de maladie, de travail... et déjà de vacances plusieurs membres étaient absents et excusés.

Dix bénévoles récompensés

Le point principal inscrit à l’ordre du jour était la désignation des dix bénévoles qui seront récompensés dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat, programmée le 5 décembre prochain, et à laquelle participe le CDMJSEA 71 depuis plusieurs années. La remise des récompenses se déroulera quelques jours auparavant, le vendredi 25 novembre, lors de la grande soirée des Trophées du sport châtenoyen. La parité a été parfaitement respectée avec cinq hommes et cinq femmes, originaires de tout le département, et qui seront donc distingués ce soir-là.

Partenaire du cyclathlon des Bizots

Les participants à la réunion ont également évoqué les partenariats apportés à l’occasion de manifestations sportives. Ce fut le cas les 18 et 19 juin dernier pour le 10e tournoi international U13 du FC Chalon et pas plus tard que la semaine dernière pour les finales nationales UFOLEP de tir organisées par le Tir Sportif de Châtenoy-le-Royal. Ce sera encore le cas le 2 octobre prochain pour le cyclathlon des Bizots Trophée Joseph Gallo, organisé par Creusot Vélo Sport et Les Amis d’Antoine Pelletier.

Une bonne nouvelle que le président Tollard s’est plu à communiquer : contrairement à d’autres comités départementaux qui voient leur effectif diminuer, celui de Saône-et-Loire maintient le sien autour de 120 adhérents.

Gabriel-Henri THEULOT