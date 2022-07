Cinq jeunes fontenois en emploi saisonnier à la mairie, au service de la commune pendant la période estivale.

Des emplois saisonniers sur la commune pour des jeunes de la commune, cette initiative permet de palier d’une part à l’absence d’agents durant leur congé et au surcroît de travail dans le secteur des espaces verts d’autre part.

Cette année encore, la mairie de Fontaines emploie 5 jeunes du village sur la période juillet/août. Ils seront répartis suivant le besoin et la disponibilité de chacun d’entre eux sur les 2 mois en sachant qu’ils vont être assujettis aux mêmes horaires et règles de travail que la ou les personnes qu’ils vont remplacer, sauf que leur contrat de travail saisonnier est de 15 jours chacun.

2 filles Agathe et Marine, 3 garçons Théo, Mathis et Loïc ont été retenus sur une vingtaine de candidatures reçues à la mairie pour ce travail saisonnier. Agathe sera à l’accueil de la mairie tandis que Marine, Théo, Mathis et Loïc seront aux services techniques.

Nelly Meunier-Chanut maire de la commune et Guy Bugaud conseiller ont reçu les jeunes saisonniers pour leur expliquer les horaires, le travail, les conditions et leur faire les recommandations de sécurité liées aux postes qu’ils allaient occuper durant leur séjour.Les jeunes affectés aux services techniques seront sous la coupe de François Guillet responsable des services techniques et Guy Bugaud conseiller délégué..

« Le choix n’a pas été facile, mais nous avons défini des critères en fonction des postes à remplacer pour présélectionner les jeunes qui sont amenés à travailler pour la commune. Même si cela réduit le nombre, il n’en est pas moins vrai que le choix n’est pas simple. On reçoit encore des lettres de candidatures bien après la date butée » expliquaient les élus.

Il se trouve aussi qu’un poste d’agent technique est vacant sur la commune. Pour pouvoir assurer le travail, la mairie a embauché 2 anciens emplois saisonniers (personnes en emploi saisonnier en juillet/août 2021 à Fontaines) en CDD d’1 mois chacun en attendant de trouver un agent technique.

Des emplois qui aident bien les étudiants et leur permettent de gagner un peu d’argent, d’avoir une référence à mettre sur leur CV et, qui sait, peut-être incité certains d’entre eux à postuler dans la fonction publique territoriale.

C.Cléaux