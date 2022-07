TOUR DE FRANCE (14ème étape) - Vingegaard maintient l'avance sur Pogacar

Du Forez à la Lozère, de Saint-Etienne à Mende, cette quatorzième étape du Tour de France 2002 aura finalement été bien savoureuse. On espérait évidemment une victoire française. Mais Pinot, comme Gaudu et comme Romain Bardet ont été trop justes…

La victoire dans la ville Préfecture de la Lozère s’est jouée entre l’Australien Matthews et l’Italien Bettiol qui après avoir été lâché était revenu. Jusqu’à à son tour lâcher l’Australien. Mais Matthews avait des jambes de feu. Il est revenu et il a déposé Bettiol pour s’envoler jusqu’à la ligne d’arrivée.

Derrière le Franc-Comtois a conforté sa place dans le Top 20. Il n’a pas encore gagné. Mais il ne lâchera rien et on peut en être certain, il tentera un numéro en dernière semaine..

Arrivés à Mende avec une douzaine de minutes de retard, les cadors ne se sont pas expliqués dans la dernière montée. Pogacar a bien placé une accélération, mais Vingegaard, dont les mollets sont en acier trempé, ne lui a même pas laissé prendre deux mètres. Il est resté dans sa roue jusqu’au bout. Histoire de démontrer qu’il compte bien rester en jaune au moins jusqu’à la première grande étape pyrénéenne.

Car il y a peu de chance en effet que dimanche les Jumbo Visma laissent Pogacar faire un coup au pied des remparts de Carcassaonne où la température sera brûlante.



Alain BOLLERY

(Photos Agence REUTERS)





Le Top 20 de la 14ème étape

1. Michael Matthews (AUS/BIK) les 192,5 km en 4 h 30:53.

(moyenne: 42,8 km/h)

2. Alberto Bettiol (ITA/EF1) à 15 secondes.

3. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 34.

4. Marc Soler (ESP/UAE) 50.

5. Patrick Konrad (AUT/BOR) 58.

6. Jakob Fuglsang (DEN/ISR) 58.

7. Felix Großschartner (AUT/BOR) 1:06.

8. Lennard Kämna (GER/BOR) 1:12.

9. Simon Geschke (GER/COF) 1:12.

10. Louis Meintjes (RSA/INT) 1:12.

11. Rigoberto Urán (COL/EF1) 1:17.

12. Luis León Sánchez (ESP/BAH) 1:41.

13. Andreas Kron (DEN/LOT) 2:02.

14. Gregor Mühlberger (AUT/MOV) 2:02.

15. Franck Bonnamour (FRA/BBH) 2:50.

16. Neilson Powless (USA/EF1) 3:16.

17. Daniel Martínez (COL/INE) 4:05.

18. Michael Woods (CAN/ISR) 4:45.

19. Bauke Mollema (NED/TRE) 4:54.

20. Quinn Simmons (USA/TRE) 6:22.

Le Top 10 au général

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo) 55 h 31:01.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 2:22.

3. Geraint Thomas (GBR/INE) 2:43.

4. Romain Bardet (FRA/DSM) 3:03.

5. Adam Yates (GBR/INE) 4:06.

6. Nairo Quintana (COL/ARK) 4:15.

7. Louis Meintjes (RSA/INT) 4:24.

8. David Gaudu (FRA/GFJ) 4:24.

9. Thomas Pidcock (GBR/INE) 8:49.

10. Enric Mas (ESP/MOV) 10:00.