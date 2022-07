TOUR DE FRANCE (15e étape) - Philipsen s'impose au sprint à Carcassonne

500 mètres… Il a manqué 500 mètres à Benjamin Thomas, pour qu’il offre une première victoire à la France sur ce Tour de France 2022. Les Français ont été nombreux à essayer, à tenter. Mais dans cette étape de transition en direction de Carcassonne, la victoire pour un sprinteur était comme protégée par des remparts. Car d’ici Paris, les occasions ne seront pas légion, avec les étapes pyrénéennes.

Sur la ligne, au terme d’un sprint royal, le Belge Jasper Philipsen s’est donc montré le plus rapide… Il a battu Wout Van Aert de quelques centimètres. De quoi le combler d’aise.

Cette 15ème étape a été marquée par une chute, heureusement sans conséquences, du maillot jaune Jonas Vingegaard, dans une journée compliquée pour les Jumbo Visma, dont l’équipe a perdu deux coéquipiers (Roglic blessé et Kruijwsijk, après une lourde chute – il a été évacué par ambulance) ce qui pourrait compliquer les choses en dernière semaine…

Assurément la journée de repos va faire du bien…

On notera encore que le Tour a été perturbé par des manifestants pour le climat, assis sur la chaussée, qui n’ont pas été ménagés par les gendarmes. C’est bien dommage de prendre ainsi une nouvelle fois le Tour de France en otage, ce qui ne sert pas la cause des idées défendues par ces activistes



Alain BOLLERY

(Photos Agence REUTERS)





Le Top 10 de l’étape

1. Jasper Philipsen (BEL/ALP) les 202,5 km en 4 h 27:27.

(moyenne: 45,5 km/h)

2. Wout van Aert (BEL/JUM) à 0 seconde.

3. Mads Pedersen (DEN/TRE) 0.

4. Peter Sagan (SVK/TOT) 0.

5. Danny van Poppel (NED/BOR) 0.

6. Dylan Groenewegen (NED/BIK) 0.

7. Florian Sénéchal (FRA/QST) 0.

8. Luca Mozzato (ITA/BBH) 0.

9. Andrea Pasqualon (ITA/INT) 0.

10. Fred Wright (GBR/BAH) 0.



Le Top 10 au général

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo) 59 h 58:28.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 2:22.

3. Geraint Thomas (GBR/INE) 2:43.

4. Romain Bardet (FRA/DSM) 3:01.

5. Adam Yates (GBR/INE) 4:06.

6. Nairo Quintana (COL/ARK) 4:15.

7. Louis Meintjes (RSA/INT) 4:24.

8. David Gaudu (FRA/GFJ) 4:24.

9. Thomas Pidcock (GBR/INE) 8:49.

10. Enric Mas (ESP/MOV) 9:58.