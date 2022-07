Mouna Beji, Ludivine D’Isidoro et Charlotte Darodes (Lyon) conservent leur titre de championnes de France face à la Martinique

Vif succès de ces Championnats de France de pétanque triplette feminin à Chalon-sur-Saône. Les statistiques de la finale et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche après midi à partir de 16 heures, devant 250 personnes présentes, en avant première de la grande finale des Championnats de France de pétanque triplette feminin avait lieu la cérémonie protocolaire afin de remercier les 50 bénévoles, les arbitres, les officiels, les autorités politiques et la presentation individuel des finalistes.

A 16 heures 30 se déroulait la grande finale de cette 20ème édition des Championnats de France de pétanque triplette feminine entre les tenantes du titre, Mouna Beji, Ludivine D’Isidoro et Charlotte Darodes (Lyon) contre Théophanie Decas, Danielle Pierre-Michel et Mirella Sommier (Martinique).

Une finale remportée par les championnes de France en titre grâce à Ludivine D’Isidoro imperiale aux points, Mouna Beji époustouflante aux tirs et Charlotte Darodes. Côté Martinique, Théophanie Decas a répondu présente aux tirs et Danielle Pierre-Michel et Mirella Sommier n’ont pas demerité aux points.

Statistique de la finale :

Les Championnes de France Mouna Beji, Ludivine D’Isidoro et Charlotte Darodes (Lyon) battent Théophanie Decas, Danielle Pierre-Michel et Mirella Sommier (Martinique) sur le score de 13 à 4

Début de partie 16 heures 30, fin de partie 18 heures, soit 1 heures 30 de jeu pour 10 mènes

Evolution du Score : Martinique 4 Lyon 0, 4-1, 4-3, 4-4, 4-6, 4-7, 4-8,4-12 et 4-13

Statistiques par équipes au cours de la partie:

Lyon : Mouna Beji : 13 tirs, 7 carreaux, 3 frappes, 3 trous et 3 reprises aux points. Charlotte Darodes : 6 tirs 1 carreau 2 frappes, 3 trous et 3 reprises aux points. Ludivine D’Isidoro: bouchon ou point imprenable (- de 10 cm du but) 9

Martinique : Théophanie Decas : 15 tirs, 6 carreaux, 4 frappes et 5 trous et deux reprises aux points. Mirella Sommier : 7 tirs 3 frappes et 4 trous et deux reprises aux points. Danielle Pierre-Michel : bouchon ou point imprenable (- de 10 cm du but) 3

Lors de cette finale et de la remise des prix, on notait la présence de la Sénatrice Marie Mercier, d’Olivier Tainturier Sous-préfet de Chalon-sur-Saône, de Dominique Melin, chargé des sports au Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Gilles Véchambre, Directeur des sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale et Déléguée aux actions en direction des jeunes, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Dominique Rougeron, Conseillère municipale et Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Michel Le Bot, Président de la FFPJP, Robert Dutronc, Président du Comité de Saône-et-Loire et Président du Comité Régional de Bourgogne Franche-Comté de Pétanque et Jeu Provencal, Chrystel Marcantognini, Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif B.F.C , Daniel Raffin, Vice-président délégué du CDD 71, de Jean-Luc Durand représentant l’O.M.S ...

Joueuses championnes de France :

Mouna Beji

Ludivine D’Isidoro,

Charlotte Darodes

Joueuses vices championnes de France

Théophanie Decas

Mirella Sommier

Danielle Pierre-Michel

Info-chalon félicite et remercie la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal et le Comité Régional pour leur confiance, leur organisation, leur sympathie et l'accès aux terrains ainsi qu'à toutes les joueuses pour leur accessibilité.

