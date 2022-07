"Maliterie" : lits, sommiers, matelas, canapés, fauteuils, l’inauguration du nouveau magasin de Châtenoy le Royal s’est déroulée le mardi 12 juillet.

Des produits français fabriqués dans 3 usines en France avec pour objectif conserver le savoir-faire à la française tout en gardant à l’esprit la compétitivité par rapport aux produits importés, créer de l’emploi là où le savoir-faire existe déjà, ensuite développer les gammes de produits pour répondre à l’attente des clients. S’associer pour mieux défendre et être complémentaire, en quelques mots le patron d’OPS avait résumé ce qu’était "Maliterie" associée à OPS. Ce nouveau magasin de 300 m2 de surface est sous la responsabilité de Justine Baroin et ce mardi soir 12 juillet la responsable avec Monsieur Gilles Penet et Sébastien Lévêque recevaient Vincent Bergeret maire de Châtenoy, des employés de l’usine de St Vallier pour l’inauguration officielle du magasin situé sur la ville de Châtenoy.

Pour les employés, c’était l’opportunité de voir les canapés dans un autre contexte que celui de la fabrication et leur mise en valeur dans ce tout nouveau magasin, à côté des lits qui sont fabriqués dans la Sarthe et des fauteuils relax venus de Voray-sur-l’Ognon.

Cette inauguration, c’était aussi une manière de la part de la direction de les remercier pour la qualité de leur travail en leur offrant ce moment de convivialité et de détente.

Tél : 03 57 00 64

Mail : [email protected]

Site internet : https://www.maliterie.com/

C.Cléaux