"Voilà qui nous sommes" un spectacle en pleine préparation par les séniors de Saint Marcel.

Depuis un an le groupe, composé de résidents de la résidence autonomie Hubiliac et de séniors du service « Marcel accompagne les séniors » du CCAS, travaille sur ce projet de spectacle. Les 24 personnes travaillent dans leur salle et pour la première fois ils se sont retrouvés le mercredi 6 juillet au Réservoir pour une répétition dans la bonne humeur, sous la houlette de Madame Moine animatrice à la résidence Hubiliac et de Madame Joly agent social du CCAS.

Parmi les 24 séniors, il n’y a qu’un seul homme parmi ces dames, mais cela dit, il tient bien l’auditoire lors de ses récits. Avec ce groupe, des intervenants professionnels sont présents pour les entourer et même participer au spectacle à l’instar de Marie conteuse de son état, qui a retranscrit les histoires de vie, Nadia Bossu art thérapeute qui s’est chargée de la chorégraphie et Gilbert Drigon musicien professionnel, chef d’orchestre qui gère la chorale et pas n’importe quelle chorale, la leur, qui fait les arrangements musicaux et les accompagne dans leur tour de chant. La salle pour les représentations est mise à disposition par le Réservoir et le financement pour monter ce programme est réalisé sous l’égide de la conférence des financeurs par le biais des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM).

Une répétition des textes et des chansons s’est déroulée à la salle du Réservoir pour qu’ils s’habituent au lieu. Ils ont choisi un répertoire de chansons françaises de diverses époques, chansons qui reflètent pour certaines leur vie. Les animatrices et les intervenants les aident pour qu’ils prennent confiance et restent le plus naturel possible.

Une initiative qui se veut tourner vers les autres et qui veut montrer que ces seniors peuvent encore monter des projets. Une bonne façon de changer le regard porté sur nos aînés et qui prouve qu’il n’y a pas d’âge pour donner et faire plaisir.

Une bonne équipe de joyeux drilles de 64 à 95 ans que vous pourrez retrouver les vendredi 30 septembre et dimanche 02 octobre à 15h00 au Réservoir de St Marcel.

C.Cléaux