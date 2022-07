SUEZ lance « Mon Eau », une application gratuite et pratique pour s’informer sur l’eau en France

Selon le dernier baromètre CI EAU / Kantar « Les Français et l’eau » 2021, 85% des Français ont confiance en l’eau du robinet, 68% la boivent quotidiennement et 34% souhaitent avoir plus d’informations sur sa qualité1. Par ailleurs, ils sont également conscients que le changement climatique bouleverse le cycle de l’eau et 64% craignent de manquer d’eau.