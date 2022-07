BASKET (Pro B) - Lionel GAUDOUX signe à l'Elan Chalon

Né le 30 mai 1995, Lionel GAUDOUX a découvert le basket à l’âge de 17 ans. Passé par le centre de formation de Boulazac il n’hésite pas à la fin de son cursus espoirs en 2017 à aller chercher du temps de jeu en Nationale 2 tout d’abord au Puy en 17/18 puis à Montbrison en 18/19.



Performant à cet échelon, il signe en Nationale 1 pour 2 années à Pont de Cheruy où il cumule 15,4 points et 8 rebonds de moyenne à l’issue de la saison 20/21.



Il passe un nouveau cap en rejoignant la ProB et Saint Quentin pour la saison 21/22. Là encore il s’adapte parfaitement au niveau supérieur en produisant 10,9 points et 5,8 rebonds en 21’, à 63% de réussite.



Lionel va dorénavant poursuivre sa progression au sein de l’Elan Chalon où il s’est engagé pour les 3 prochaines saisons.