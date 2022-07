AVIS DE DECES - Madame Arlette ROUGÉ née LAMBERT

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Monsieur Laurent ROUGÉ, son époux ;

les familles LAMBERT,

ses frères Serge et Didier,

leurs épouses et belles-sœurs ;

ses nièces et neveux,

oncles et tantes ;

et toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Arlette ROUGÉ

née LAMBERT

survenu le 15 juillet 2022

à l'âge de 67 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le mercredi 20 juillet 2022 à 10 heures, en la salle de recueillement de la chambre funéraire ROC-ECLERC 71100 Saint-Rémy suivie de l'inhumation à 11h30 au cimetière de Tournus.

Après l'inhumation, la famille vous recevra pour partager le verre de l'amitié et évoquer souvenirs et moments privilégiés partagés avec Arlette, au 3 chemin de la résistance 71700 Tournus.

Arlette a rejoint sa maman,

Yvette LAMBERT

décédée en 2021

et son papa,

Hubert LAMBERT

décédé en 1984.