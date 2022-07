OFFRE D'EMPLOIS - Labrosse Azur recrute plusieurs profils

Conducteur Travaux - Metreur (H/F)

MONTCHANIN (71210)

Rejoignez une belle PME leader dans son secteur, d'une vingtaine de personnes, dynamique, proche de ses salariés et de ses clients, reconnue pour son savoir- faire, cette entreprise spécialisée dans les métiers de la fermeture de l'habitat, recrute dans le cadre de son développement, un(e) Conducteur de travaux / Métreur H/F A ce titre, vous secondez les dirigeants, dans les tâches suivantes : - Réalisation des devis SAV, des métrés, et des commandes fournisseurs - Planification des chantiers. - Gestion logistique. - Coordination des équipes. - Appui technique aux Chefs d'équipes. - Préparation de chantier. Vous possédez une première expérience sur un poste similaire Votre tempérament fédérateur, lié à votre expertise du métier sont des atouts pour ce poste Rigoureux(se), organisé(e), vous avez un excellent relationnel et une bonne approche des réalités économiques et techniques sur ce type de chantier, Ce poste complet, vous offre l'opportunité de travailler sur des projets variés et de bénéficier d'un bel outil de travail dans un cadre agréable. Expérience souhaitée 5 ans minimum.

Technicien SAV - Dépannage (H/F)

MONTCHANIN (71210)

L'entreprise recrute dans le cadre de son développement, un(e) Technicien SAV - Dépannage. Vous êtes l'interface technique entre notre clientèle de particuliers et l'entreprise. Véritable ambassadeur.rice de la société auprès de nos clients, vous prenez en charge les interventions SAV et de dépannages de divers types sur l'ensemble des produits, portes, fenêtres, volets, en PVC, bois, aluminium (réparations, réglages de menuiseries, dépannages divers). Vous avez une connaissance approfondie des métiers de la fermeture et des motorisations, vous êtes organisé.e, rigoureux.se et un bon relationnel, ce poste est fait pour vous! Expérience souhaitée 5 ans minimum.

Poseurs Confirmé (H/F)

MONTCHANIN (71210)

L'entreprise recrute dans le cadre de son développement, des poseurs (H/F). Vos missions : - Préparer et poser toutes fermetures intérieures et extérieures en bois, aluminium, PVC (portes, fenêtres, battants, volets roulants, stores, clôtures, portes de garages, pergola, véranda) selon les règles de sécurité et dans les règles de l'art. Vous interviendrez toujours en équipe. Vous maitrisez les outils de coupe, de presse etc... La lecture des notices et des plans n'ont plus de secrets pour vous ? Vous êtes capable de trouver les solutions aux problèmes rencontrés ? Vous avez le sens des prises d'initiative et l'esprit d'équipe ? Vous avez le sens du relationnel et vous êtes assidu et soigneux ? Alors ce poste est fait pour vous !

[email protected]

5 rue du Puits Wilson

71210 MONTCHANIN

03 85 78 03 59