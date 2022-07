Tour de France (16ème étape) : Vingegaard toujours en jaune

Il ne fallait pas forcément beaucoup attendre de cette étape entre Carcassonne et Foix… Sauf éventuellement des défaillances. Comme celle de Romain Bardet qui a coincé dans les 30 derniers kilomètres et qui du coup plonge au général.

Et comme le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, c’est David Gaudu qui réalise la bonne opération du jour. Le coureur de la FDJ Groupama est désormais le 1er Français à la 5ème place, alors que Quitana s’est rapproché du podium en chipant la 4ème.

Ces changements dans le Top 10 ne doivent surtout pas effacer la très belle victoire remportée par Hugo Houle. Il est le deuxième canadien à s’imposer sur le Tour de France, après avoir pris la 3ème place à Saint-Etienne, et avoir raté le coche à Lausanne.

C’était la journée des canadiens, puisque son coéquipier Woods, de l’équipe Israël signe la 3ème place, juste derrière le Français Valentin Madouas qui a remporté le sprint des poursuivants.

Du côté des candidats à la victoire finale, on s’est regardé tout au long de la journée. Et on s’est parfois demandé ce que Wout Van Aert a longtemps fait devant… Wout Van Aert qui a remporté le sprint du peloton du maillot jaune qui a vu Pogacar être obligé de se faire mal pour ne pas perdre quelques secondes préciseuses dans son duel avec Jonas Vingegaard.

La première grande explication pyrénéenne, c’est ce mercredi entre Saint-Gaudens, ville de rugby - où Le Creusot a jadis brillé dans le sillage de Saho Karizic – et Peyregudes, dans une étape avec 3 cols et une montée finale. Pas certain qu’il y ait de gros écarts. Mais sait-on jamais… Car Pogacar peut-il attendre jeudi et/ou le contre la montre ?



Alain BOLLERY

(Photos Agence REUTERS)





Le Top 20 de l’étape

1. Hugo Houle (CAN/ISR) les 178,5 km en 4 h 23:47.

2. Valentin Madouas (FRA/GFJ) à 1:10.

3. Michael Woods (CAN/ISR) 1:10.

4. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 1:12.

5. Michael Storer (AUS/GFJ) 1:25.

6. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) 1:40.

7. Dylan Teuns (BEL/BAH) 1:40.

8. Simon Geschke (GER/COF) 2:11.

9. Mathieu Burgaudeau (FRA/TOT) 5:04.

10. Damiano Caruso (ITA/BAH) 5:04.

11. Mikkel Honoré (DEN/QST) 5:45.

12. Neilson Powless (USA/EF1) 5:45.

13. Wout van Aert (BEL/JUM) 5:54.

14. Brandon McNulty (USA/UAE) 5:54.

15. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 5:54.

16. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 5:54.

17. Geraint Thomas (GBR/INE) 5:54.

18. David Gaudu (FRA/GFJ) 5:54.

19. Nairo Quintana (COL/ARK) 5:54.

20. Daniel Martínez (COL/INE) 5:57.



Le Top 20 au général

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo) 64 h 28:09.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 2:22.

3. Geraint Thomas (GBR/INE) 2:43.

4. Nairo Quintana (COL/ARK) 4:15.

5. David Gaudu (FRA/GFJ) 4:24.

6. Adam Yates (GBR/INE) 5:28.

7. Louis Meintjes (RSA/INT) 5:46.

8. Aleksandr Vlasov (RUS/BOR) 6:18.

9. Romain Bardet (FRA/DSM) 6:37.

10. Thomas Pidcock (GBR/INE) 10:11.

11. Enric Mas (ESP/MOV) 12:45.

12. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 14:10.

13. Neilson Powless (USA/EF1) 18:02.

14. Valentin Madouas (FRA/GFJ) 22:20.

15. Bob Jungels (LUX/AG2) 26:06.

16. Luis León Sánchez (ESP/BAH) 30:31.

17. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 30:35.

18. Patrick Konrad (AUT/BOR) 34:03.

19. Rafal Majka (POL/UAE) 43:31.

20. Damiano Caruso (ITA/BAH) 43:55.