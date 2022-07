CHALON DANS LA RUE - La compagnie Courir Les Rues présente Voyage au bout du lit

Avec quelques milliers d’années de recul, nous pouvons affirmer que l’Homo sapiens manque de sommeil. La compagnie Courir Les Rues apporte, modestement, son lit à la réflexion. Et répond, en musique, à notre besoin de repos et d’évasion. Emmené par les trois musiciens - chanteurs, le lit invite à un voyage dépaysant au cœur même de nos trajets quotidiens. Un voyage où le pas est lent, où la musique s’écoute à faible volume. Petit à petit, une bulle de douceur et de tranquillité se crée. On ralentit le pas, on prend le temps d’écouter les sons, les mots.

Qui veut s’allonger pour affronter la vie ?