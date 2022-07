Nos voisins du Haut-Doubs frappés par un violent orage de grêlons

Si le Chalonnais et plus largement la Saône et Loire, ont été épargnés par l'épisode orageux de ce mercredi, apportant quelques belles précipitations, très attendues, nos voisins du Haut-Doubs n'ont pas eu la même chance. Le Barboux et la Chenalotte ont dégusté ce mercredi après-midi, au regar des images publiées sur la page Facebook Météo Franc Comtoise.