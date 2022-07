A découvrir et à ne surtout pas manquer : Aria 3000 présentera son nouveau spectacle ‘Aquaria’

Comment est née Aria 3000 et l’idée de ce spectacle ‘Aquaria’ ?

Un soir pas comme un autre, Hélène s’est assise face à son clavier YPT-210. Après quelques essais sur des rythmiques tout droit sorties des meilleurs génériques de nos séries des années 90, elle découvrit “le petit bouton jaune”, le bouton sound effect…

Au premier frôlement d’une des touches, les futures membres d’ARIA 3000 frétillèrent.

Au premier accord posé, ce fût l’éclat de rire général. Tant de possibilités et de stupidité en seulement quelques touches. Et si nous mêlions nos voix de chanteuses “sérieuses” aux élans lyriques et aux possibilités tout aussi multiples à ces sons improbables?

Les sourires apparurent, les pupilles brillèrent, les idées fusèrent. “Challenge accepted”.

Ainsi naquit ARIA 3000.

Pourquoi Aria 3000 ?

Pour vous répondre il faudrait demander à Médéric et aux folles goguettes de l’Arrosoir…. Un soupçon de divas qui chantent des arias, une pincée d’Arielle Dombasle pour le côté décalé, une bonne dose de dérision et un zeste de Jean Michel Jarre pour le côté 3000.

Divas du futur, femmes du présent, Aria 3000 c’est être sérieuse sans jamais se prendre au sérieux.

De quoi parle ‘Aquaria’ et à qui s’adresse t-il ?

‘Aquaria' c’est un défi, deux divas qui décident de sortir des chemins tous tracés afin d’explorer les sons d’un clavier (sans forcément savoir en jouer) autant que celui de nos voix et de nos corps, explorer la confrontation d’univers musicaux et mêler les pratiques, celles du chant, de la danse, du jeu de scène et des pratiques instrumentales. Assumer le kitch, le coloré, le pétillant, la pop mais surtout assumer la féminité, la sensualité et la dualité.

Mais sous couvert d’un univers décalé, léger et populaire qui détourne les tubes et se rit des clichés, le public est invité à partager des histoires de vie, des histoires de femmes. Chanson après chanson, nos deux divas se racontent, se dévoilent et laissent apparaître leurs envies autant que leurs questionnements. Et si tous les chagrins s'effaçaient dans la complicité? Quel équilibre trouver entre l’amour, le désir, la séduction et le besoin de liberté?

Ce spectacle s’adresse à tout le monde. Aux amoureux de la chanson, de tubes, de paillettes et de frites de natation.

Est-ce la première fois que vous participez à Chalon dans la Rue ? Qu’est-ce que cela représente pour vous ?

Oh oui, c’est la première fois en tant qu’artiste. Fanny a déjà poncé tous les lieux de spectacle depuis des années, programme à la main et k way dans la sac, mais pour 2022, son siège de festivalière sera au repos, nous avons le badge compagnie accroché à notre cou !

Chalon dans la Rue est devenu notre challenge depuis décembre 2019 en sortant d’une soirée Goguette de l’Arrosoir. Le challenge se réalise et nous en sommes très fières. C’est une expérience incroyable que nous nous apprêtons à vivre, et ce depuis quelques mois avec la préparation du festival. Toute l’équipe derrière se met en branle, Clément Vallery à la technique et avec le soutien de La Roue Voilée (structure d’accompagnement et de production chalonnaise).

Professionnellement, cela représente une reconnaissance quant à la qualité de notre travail, mais surtout l’opportunité de montrer notre spectacle au public et au professionnel présent pendant le festival. C’est aussi une belle occasion pour trouver des débouchés futurs pour ‘Aquaria’. Le prochain défi étant l’ouverture des JO 2024 avec Philippe Katerine et Arielle Dombasle, il est temps de s’y mettre.

Où et quand peut-on vous voir sur ce festival ?

Nous jouons tous les soirs à 20h15 sur la Place des Publics (pastille 57 - Square Chabas).

Et si vous êtes en balade dans Chalon, vous nous apercevrez certainement en fin de matinée pendant notre “échauffement public” quotidien. Pour nous reconnaître c’est assez simple, le peignoir rose fushia !

Interview SBR - Photos transmises par Médéric Roquesalane pour publication. Crédit photos répétitions : Médéric Roquesalane. Crédit photos : Clément Vallery