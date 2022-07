AVIS DE DECES - Monsieur Serge DUCRET

FARGES-LÈS-CHALON



Madame Yvette Ducret,

son épouse ;

Annie Ducret, sa fille ;

Michèle et Yves Bellot,

sa fille et son gendre ;

David et Elodie, Stéphane et Sarah, Julien et Laura, Mélanie et Christophe,

ses petits-enfants ;

ses 9 arrière-petits-enfants ;

Colette et Daniel Loisy, Christian Coulon,

ses beaux-frères et

sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge DUCRET

à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 22 juillet 2022 à 15 heures en l'église de

Farges-lès-Chalon.

Pas de plaques.