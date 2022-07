1 160 437,14 € TTC d’investissement pour l’extension, côté parking, de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Châtenoy le Royal.

Pour ce dernier conseil municipal, les élus devaient prendre position sur les 9 questions de l’ordre du jour. 2 sujets ont plus particulièrement fait l’objet de discussions.

La question 4 portant sur l’extension, côté parking, de la Maison de Santé pluridisciplinaire de la ville. Suite à l’appel d’offres lancé par la ville pour la construction à énergie positive de 425 m2, 4 entreprises ont répondu, 3 ont été retenues et seulement 2 ont finalisé leur offre financière et leur mémoire technique. Une seule a emporté le marché d’environ 1 million d’euros. Les travaux devraient débuter en septembre. L’extension devrait permettre d’accueillir les 4 médecins généralistes qui se sont déjà positionnés, 4 gynécologues, une endocrinologue et une orthophoniste sont également intéressées : un ensemble de professionnels, de quoi satisfaire les châtenoyens. Sur les 1 160 437,14 € une partie sera subventionnée : 210 000 € au titre de la DETR, 150 000 € par le département, 75 000 € par la région.

Le deuxième sujet consistait à valider les dénominations des rues qui desserviront le lotissement des Charmilles (question 6) et la dénomination de la résidence seniors (question 7).

Pour le lotissement des Charmilles en cours de réalisation, les 3 voies de circulation s’appelleront : Avenue Jacques Chirac (Président de la République de 1995 à 2007), Rue Marguerite Yourcenar (Femme de lettres) et Allée Bernard Dondon (Maire de Châtenoy le Royal de 1977 à 1991).

Pour la résidence séniors, le conseil municipal a décidé de rendre hommage à Monsieur Roland Bachelard. Conseiller municipal depuis mai 2020, décédé en décembre 2020 à l’âge de 69 ans, il avait apporté son soutien professionnel dans la réalisation de la Maison de Santé, la réhabilitation de la salle des fêtes et il avait contribué au projet de la résidence séniors qui portera désormais son nom. Ces 3 délibérations ont été votées à l’unanimité des membres du conseil.

C.Cléaux