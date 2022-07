L'ONF recommande «la plus grande prudence» face au risque élevé de feu de forêt en Bourgogne-Franche Comté

Communiqué de l’Office national des forêts en Bourgogne-Franche-Comté

Dans le contexte de sécheresse et de canicule annoncé par Météo France, l’Office national des forêts en Bourgogne-Franche-Comté appelle à la plus grande prudence compte tenu du risque accru de feux de forêt pendant la semaine du 18 au 24 juillet inclus. Cette vigilance est encore plus nécessaire dans les forêts résineuses, plus sensibles au feu.

Dans ce contexte, il est recommandé dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté, de :

- Limiter la pénétration des véhicules motorisés en forêt et respecter les barrières fermées

- Eviter les activités liées à la récolte de bois et aux cessions de bois de chauffage (récolte, transport)

- Observer de manière générale la plus grande prudence et une vigilance accrue

L’Office national des forêts rappelle que l’objectif de ces recommandations est de protéger les forêts des risques induits par la conjonction d’un épisode climatique intense et d’une fréquentation très élevée.

Il est également rappelé que tout apport de feu en forêt et à moins de 200 m de celle-ci, est interdit par le code forestier.

9 feux sur 10 sont d’origine humaine…

Soyons vigilants !