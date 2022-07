Festival Chalon dans la Rue : ‘Croûtes Célébration Terreuse’, un spectacle qui ne manque pas d’originalité

Le photoreportage info-chalon.com

Jeudi 21 juillet à 17 heures 20, Place Mathias à Chalon-sur-Saône, la Compagnie Mycélium, art de rue et de chemin, présentait son spectacle ‘Croûtes Célébration Terreuse’ (pastille 46) devant un public venu nombreux.

Un spectacle très original basé sur la création de la terre, son rôle, son sol vivant, son importance, sa biodiversité, l’écologie que l’on doit lui apporter … une comédie partagée et expliquée par 5 artistes qui se jouent d’une butte de terre en y faisant de multiples acrobaties et mise en scène.

S’enfonçant dans la butte de terre à la façon des sables mouvants pour réapparaître de l’autre côté, ce spectacle a ravi les 400 personnes présentes qui ont chaleureusement applaudi les comédiens chanteurs à la fin de la représentation.

Pour en savoir plus : “Une ville, une place, une butte de terre et 500 millions d'années traversées en 50 minutes par 5 joueurs. De la conquête des premières algues sorties des océans, aux vers de terre grands recycleurs de la vie organique, en passant par une lutte entre Adam et Eve, une conférence sur la micro-faune, une transe de la bêche, des projets d'aménagement pour votre ville... Peut-être recevrez-vous un peu de terre dans la main ou sur la tête. Peut être que vous trouverez ça beau, drôle, étrange, ou les trois à la fois. Croûtes – célébration- terreuse est une fresque sensible et joyeuse en hommage au sol vivant.» Programmée en 2018 sur les bords de Saône avec « La S.T.R.I.N.G.-parodie de balade nature », la Compagniie Mycélium revient au festival Chalon dans la Rue avec un imposant tas de terre sur le béton de la place Mathias, pour leur nouvelle création « Croûtes - célébration terreuse », spectacle-hommage au sol vivant. Une création mêlant des registres théâtraux pour questionner nos liens passés, actuels et futurs au sol vivant Nous allons modifier l’espace urbain le temps d’un spectacle, y installer une image, celle d’un tas, d'une motte, d'une croûte, d’une tâche, d’une île,... Sale pour certain.e.s, promise pour d’autres, cette butte de terre est notre sujet et notre terrain de jeu. Qu’elle soit jardin d’Eden, chantier, ring, observatoire, podium, taupinière, ruine, morte ou grouillante de vie, nous allons raconter avec démesure et humour, l’insatiable obsession de l’Homme à maîtriser la terre. La Cie Mycélium, théâtre de rue et de chemin / Art-Environnement Un projet artistique engagé, créant avec le tissus du vivant Portée par un écologue et une comédienne, la compagnie Mycélium creuse depuis cinq ans le sujet écologique par le biais de spectacles dans l’espace public. Elle questionne avec humour, sensibilité et engagement nos liens à nos environnements naturels et urbains!”.

Spectacle du 21 au 24 juillet à 17h20 (durée 50 minutes)

J.P.B