Une petite reine engloutie

C’était il y a 3 ans. Chalon-sur-Saône accueillait une étape du Tour de France avec une arrivée en bord de Saône.

Un fidèle lecteur d’Info-chalon, grand amateur de la petite reine, nous a adressé ce cliché pris lors d’une balade matinale en bord de Saône : un deux-roues englouti.

Les questions les plus insensées se bousculent : quelle équipe, quel coureur ? La vitesse du peloton expliquerait-elle le manque de temps pour la récupérer ?

Si un Pogacar, un Vingegaard ou même un Christian Prudhomme lisait cet article, pourrait-il éclairer notre lanterne déboussolée ? S’agit-il d’une roue du Tour de France ? Laissez-nous espérer…

La science des probabilités nous ramène brutalement à la trivialité de l’ordinaire : une roue abandonnée dans les eaux, par un quidam qui ignorait superbement l’existence de lieux de dépôts adéquats…

À noter que notre fidèle lecteur nous a aussi adressé des clichés de bidons en plastique et de canettes gisant de part et d’autre. Mais nous pouvons d’ores et déjà innocenter les coureurs du Tour : rares sont ceux qui boivent de la bière ou du coca lors des étapes de la Grande boucle.

Vive le Tour de France quand même !