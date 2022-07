Le sous-préfet, Olivier Tainturier et Gilles Platret ont visité le Centre d'Hébergement Temporaire

Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 22 juillet à 9 h 15, sous le pont Jean-Richard à Chalon-sur-Saône avait lieu la visite du centre d'hébergement temporaire de Chalon dans la Rue par le sous-préfet, Olivier Tainturier et le maire de Chalon, Gilles Platret qui était assisté de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, Camille Monnot, Président local du chalonnais de la Croix Rouge Française …

Un camping temporaire sécurisé qui était mis à disposition des festivaliers par la ville de Chalon-sur-Saône dans le cadre du 35ème festival Chalon dans la Rue. Situé sur les quais de Saône entre le pont Jean Richard et le pont des Dombes : « accueille actuellement 750 festivaliers et devrait atteindre 1000 hébergements prochainement. Il bénéficie d’une zone camping avec accueil général, de postes de secours, d’une antenne sociale, de douches et toilettes, d’espaces poubelles, de points d’eau…

Olivier Tainturier confiait à info-chalon : « C’est extrêmement bon enfant et familial avec un dispositif important mis en place par la ville. Bien sûr, nous avons la Croix Blanche qui est présente la nuit comme la Croix Rouge d’ailleurs, mais là, c’est l’heure du petit déjeuner, les gens se réveillent, on est vraiment dans le milieu festivalier qui est plutôt jeune mais aussi avec des familles, des séniors… c’est très mélangé. Sur les installations de la logistique tout a été préparé soigneusement en amont lors d’une commission de sécurité extrêmement pointue ou par exemple on a pris en compte la surveillance sanitaire des arbres, un nid d’abeilles qui a été protégé, on a fait démonter un échafaudage monté d’une façon précoce car on craignait que des jeunes aillent se pendre sous le pont pour plonger dans la Saône… Bref, on a fait le nécessaire pour tout prendre en compte comme le service de nettoyage de la ville et d’ailleurs on voit que les lieux sont propres et impeccables car il n’y a pas un papier qui traine. Donc la fête sera belle si le temps est avec nous ! ».

Gilles Platret ajoutait : « J’aimerais adresser un remerciement personnel à la Saône qui est restée dans son lit car ce n’était pas le cas l’année dernière et rappelez vous la galère que cela avait été. Non là sérieusement, c’est le retour et l’affirmation très bon enfant de ce qui est en train de se passer pour cette belle édition. J’ai d’ailleurs quelques bons indices car les pompiers ne sont pas intervenus une seule fois sur le festival hier. Les services de la propreté urbaine nous disent que la ville est déjà très propre et quand il y a des déchets ce qui est inévitable suite à une accumulation du public et bien les gens prennent soins de mettre les déchets au pied des corbeilles quand elles sont pleines. Ici , on voit bien qu’il y a beaucoup de familles, beaucoup d’enfants, on est sur un public de festivaliers hyper respectueux de la ville et qui est vraiment là pour le spectacle et rien d’autres. Donc un vrai public de festivaliers et c’est que du bonheur ! […] Pour le moment mais il faut toujours être prudent, on est sur un esprit bienveillant et bon enfant qui fait plaisir à voir et les gens sont là pour profiter des spectacles. Ils sont super soigneux pour notre ville et on ne peut pas rêver mieux. Sur les installations mises en place du côté logistique et matériel (douches, WC, services de soins), c’est un peu notre marque de fabrique de Chalon dans la Rue, c’est qu’on est un hébergement au top car on est vraiment très soucieux que les gens qui viennent là, en rapportent une très bonne image et qu’ils en parlent. Parce que la meilleure publicité, elle se joue là ! Il y a des installations nombreuses, suffisantes avec en plus un accompagnement humain et cela est vraiment très important […] Cela créé du contact et je pense que c’est vraiment ce que les gens recherchent et ce qui participe à la bienveillance. En gros, on ne laisse pas les gens livrés à eux-mêmes et dès qu’il y a un problème il est réglé rapidement […] Tout le monde est bien conscient que l’on est sur une image d’accompagnement du public et ils nous le rendent bien les festivaliers car nous avons de superbe retour ! ».

Clin d’œil à un festivalier qui avait amené sa douche portative,

A un autre avec une installation plus précaire, l’arrosoir.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B