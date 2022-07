Un ouvrage exceptionnel sur les émeraudes à acquérir !

448 pages.. rien que ça pour partir au coeur de l'une des pierres précieuses les plus mythiques. Fruit du travail de Gaston Giuliani, Directeur de recherche émérite à l'institut de Recherche pour le Développent (IRD), l'ouvrage réunit quelques 86 auteurs, venus en renfort à ce spécialiste de l'émeraude. C'est dire l'ampleur du travail qui est ainsi proposé à la lecture. Pour illustrer les propos, ce sont plus de 1500 photographies, cartes, plans, graphiques qui viennent s'additionner. Un travail d'ampleur quasi inégalé à l'échelle planétaire pour une seule et unique pierre précieuse.

L'ouvrage est proposé par les Editions du Piat pour la modique somme de 55 euros ! Un prix dérisoire au regard du résultat.

L.G

