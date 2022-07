AVIS DE DECES - Madame Marinette QUAGEBEUR épouse BONNOT

FONTAINES



Michel BONNOT, son mari ;

Ségolène, Emmanuelle, Annelise, ses filles et leurs conjoints Julien, Jérémy, Simon ;

Cyriaque, Lysandre, Hélèna, Arthur, Aurèle, Louis, Rose,

ses petits-enfants bien-aimés ;

Madame Dominique BONNOT et Monsieur Georges FOURNIER, ses belle-sœur et beau-frère ;

Madame Renée QUAGEBEUR, sa maman ;

Madame Pascale QUAGEBEUR, sa sœur ;

les familles BONNOT et QUAGEBEUR,

ont la douleur de vous faire part du décès, à l'aube de ses 72 ans, de

Madame Marinette QUAGEBEUR épouse BONNOT



Les obsèques seront célébrées en l'église Saint-Just de Fontaines le jeudi 28 juillet 2022 à 14h30.

La suite de la cérémonie se déroulera dans l'intimité familiale.

Ni couronne, ni plaque, fleurs naturelles uniquement.

Condoléances sur registre.