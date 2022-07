Dernier entraînement sur le sol français pour le Givry starlett Club en route vers les Championnats du monde

C’est ce samedi qu’a eu lieu le dernier entrainement de l’équipe Pompons du Givry Starlett Club sur le sol français.

Après s’être qualifiées en janvier 2020 à Nevers lors de la compétition sélective du Bâton d’or, et après plusieurs reports suite à la COVID, les 46 filles et les 2 remplaçantes s’entrainent d’arrache-pied depuis maintenant plus de 2 ans.

Malgré la chaleur du moment, elles ont mis beaucoup d’énergie dans cet entrainement afin d’être prêtes pour leur passage, ce vendredi 29 juillet , devant les juges des différentes nations qui participent à la compétition.

Entre temps, l’équipe a été championne d’Europe cette année en France à Sélestat et les athlètes auront à cœur de représenter dignement la France à ce dernier Championnat du Monde pratique NBTA.

Quant à Pauline Perret, qualifiée en Strutting, elle se prépare à concourir Samedi 30 juillet face aux meilleures de la discipline.

Le départ en bus est prévu mardi soir à 22 H 00.

Vous serez tenu informés très régulièrement de leurs prestations sur le site du club.

https://www.givry-starlett-club.fr/ ainsi que sur leurs réseaux sociaux Facebook https://www.facebook.com/GivryStarlettClub/ en live et sur Instagram https://www.instagram.com/givrystarlettclub/