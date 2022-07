Rémy Rebeyrotte admet la maladresse et s'excuse après la polémique du salut nazi

Droit de réponse : Un combat de trente ans contre l’extrême-droite

Trente ans d’engagement politique contre l’extrême-droite et toute forme de révisionnisme, comme Maire et aujourd’hui comme Député, plaident en ma faveur.

Mais si le geste que j’ai commis pour stigmatiser un élu du FN a pu heurter des consciences, je veux m’en excuser. Sans doute aurais-je dû plutôt interrompre la séance de l’Assemblée nationale ou ne rien faire car l’hémicycle était extrêmement agité et chauffé à blanc par les extrêmes ce jour-là.

En tout cas, je ne renoncerai jamais au combat contre l’extrémisme, et notamment contre l’extrême-droite, sa tentative de banalisation, ses valeurs xénophobes, haineuses, divisant l’Europe et la société française, recherchant des bouc-émissaires aux crises que nous traversons et refusant de lutter contre les changements climatiques : la démagogie à tous les étages !

Rémy Rebeyrotte

Député de Saône-et-Loire