Le musée Denon dévoile ses réserves

A chaque saison, le musée Vivant Denon sort une œuvre ou un objet de ses réserves pour le mettre en avant. En ce moment, les visiteurs peuvent admirer une petite stèle funéraire, en bois stuqué et peint, datant du début de la Troisième Période Intermédiaire, 22e dynastie (vers 735 av. n.è) provenant de Louxor, Haute-Egypte.

Placée dans une vitrine, celle-ci est visible en dessous du portrait de François Chabas, égyptologue chalonnais et donateur de la Stèle. Si vous voulez découvrir cette jolie petite stèle et le contexte dans lequel elle est exposée : Musée Vivant Denon, place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône. Ouvert tous les jours sauf le mardi et les jours fériés. Horaires juillet/août : 10h-13h et de 14h-18h.

SBR