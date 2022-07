A 80 ans, Jacqueline, demande à l'opérateur Orange, du professionnalisme et une réponse rapide à sa situation

Elle a en marre Jacqueline... et on la comprend. Vendredi, c'est un 5e technicien d'Orange qui viendra lui-rendre visite. Et elle connaît déjà la réponse.

Veuve, ancienne habitante d'Oslon et ancienne patronne d'une auto-école de Chalon sur Saône, Jacqueline LIOT, n'a pas la réputation d'avoir la langue dans sa poche. Femme de combat depuis de nombreuses années, à l'image du combat mené dans les années 70 pour le collège de Saint-Marcel, Jacqueline a reprise son bâton de pélerin, même si elle avoue en avoir marre et avoir été submergée par l'émotion la semaine dernière, alors que sa situation avec l'opérateur Orange, semble interminable.

Locataire désormais, suite au décès de son mari, elle a trouvé un logement au 7 Bis de la rue Flattot à Saint-Marcel, et c'est bien le Bis qui pose problème à Orange, puisque les cables de la fibre n'ont pas été tirés comme il se doit. Du coup, le 7 Bis devient une adresse fantôme pour Orange, au point même que tous les courriers que notre mamie Jacqueline reçoit, sont adressés au 7 de la rue Flattot. Depuis le 8 juin, ce sont 4 techniciens qui se sont succédés chez elle, et vendredi ce sera le 5e.

"J'avoue avoir été déségréable la fois dernière mais je me suis aussitôt excusée" constate malgré tout Jacqueline Liot, qui se dit désabusée. "Seule, la télévision est essentielle, sans compter internet. Je lis un livre par jour mais ce n'est plus supportable" confie-t-elle, autour du café. Et malgré son âge, Jacqueline affiche une solide connaissance technologique, arborant même au poignet une montre connectée. C'est dire qu'il ne faut pas la prendre pour une imbécile, "mais sans télé ni internet, on est coupé du monde aujourd'hui.... en plus je voulais voir les filles en Coupe d'Europe" livre avec le sourire malgré tout Jacqueline, fan absolue de l'Olympique de Marseille.

Le problème ? Le câble n'a pas été tiré depuis l'armoire, située à quelques dizaines de mètres. Ils peuvent envoyer tous les techniciens qu'ils veulent mais tant que l'appartement ne sera pas reliée, je ne vois pas quelle solution ils peuvent trouver. La fois dernière, ils sont restés à deux pendant deux heures pour faire quoi, juste constater ce que je n'arrête pas de dire".

Côtés élus locaux et l'opérateur Orange, l'octogénaire s'attendait à un peu plus de considération... acte manqué.

Laurent Guillaumé