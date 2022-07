Opération désencombrement du Pont des Griffières à Mellecey

L'opération peut apparaître anecdotique mais elle est pour autant symbolique de tout l'intérêt à porter sur des petites interventions tout au long des ruisseaux et rivières qui alimentent la Saône. A Mellecey, le Grand Chalon, en présence de Marc Labulle, Vice-Président du Grand Chalon en charge de la compétence GEMAPI, a fait le point sur les travaux d'entretiens menés par l'intercommunalité. D'un coût de 5000 euros, les travaux ont permis au pont des Griffières de retrouver sa fonction première. La plus petite voûte totalement encombrée par l'amoncellement de branches et autres sédiments apportés par la rivière a été totalement désemcombrée. Les services en ont profité pour nettoyer les abords du pont avec un intense débroussaillage et retrait des sédiments.

Les élus ont rappelé l'importance de l'entretien des rives de rivières et ruisseaux en vue des mois d'automne et en période orageuse. Un rappel utile adressé aux propriétaires peu précautionneux sur leurs responsabilités en terme d'entretien. Le Grand Chalon a demandé aux propriétaires des terrains jouxtant des cours d'eau d'avoir la plus grande vigilance et surtout d'éviter de stocker sur les berges des éléments susceptibles d'être emportés en cas de fortes précipitations.

Laurent Guillaumé