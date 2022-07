5,3 milliards de perte pour EDF... l'idée d'un lecteur pour faire des économies

"Je préfère en rire que pleurer lorsque j'entends que l'énergéticien français annonce une perte historique de plus de 5,3 milliards d'euros sur le seul premier semestre de l'année. Je suis parti en vacances, et réglé ma facture toujours par chèque, oui j'insiste et je maintiens pour que mon fournisseur reçoive mon règlement le jour qui précède la date d'échéance de la facture. Le chèque a bien été débité... On peut dès lors imaginer que la réception du chèque s'est faite avant l'envoi de la lettre de relance au regard de la date d'expédition du dit courrier. Vous allez me dire, il suffisait d'envoyer plus tôt, de payer par prélèvement et je ne sais quoi d'autre. Sauf que j'estime que je ne suis pas en retard et que le règlement est fait dans les temps et sans jamais aucun incident de paiement. Alors franchement, nous envoyer des lettres de relance à tout moment parce que dans leurs services il n'y a pas de suivi entre les réceptions de règlement, les encaissements et les impayés, je peux leur trouver des pistes d'économies moi.".

R.P