CONSEIL MUNICIPAL CHALON - La très bonne nouvelle pour les usagers du réseau de chaleur urbain avec des factures à la baisse

Pas tous les jours que l'unanimité règne autour d'un gros dossier structurant visant la ville de Chalon sur Saône. Et Gilles Platret a tenu à saluer le travail réalisé par le Directeur Général des Services, Frédéric Iacovella et son équipe, autour du dossier de Chalon'Energie et de l'avenant 22.

Une baisse de la facture de chauffage de 13 % dès le 1er otobre 2024 puis - 16 % en 2025

Chalon'Energie s'engage à travers l'engagement formulé par l'avenant "à diminuer la facture de l’usager dans un contexte inflationniste, de l’ordre de 13% dès le 1er octobre 2024 et de l’ordre de 16% dès le 1er janvier 2025, à maîtriser l’évolution de cette facture en l’exposant au minimum aux variations des marchés du gaz et des quotas de CO2, à assurer le développement futur du réseau de chauffage urbain, tant sur les moyens de production que sur la densification du réseau, avec un accroissement du potentiel de consommation annuelle de l’ordre de 27 800 MWh, a prendre en compte l’évolution de la réglementation, notamment en matière de classement du réseau de chaleur, à diminuer les consommations de gaz sur le territoire de Chalon de 16%, participant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique et à la diminution de notre dépendance énergétique et le tout, pour une entrée en vigueur de ces dispositions dès la prochaine saison de chauffe".

Gilles Platret a toutefois pris des gants pour rappeler que cette baisse de tarif était à considérer à partir des tarifs du mois de mai 2022. Si une explosion tarifaire devait avoir lieu d'ici là, elle ne ferait finalement que compenser partiellement. Une précision utile pour éviter des lendemains qui déchantent.

La fin de la co-génération à Chalon

A compter du 1er octobre, la co-génération sera arrêtée à Chalon sur Saône, "mais c'est un peu notre centrale à charbon" a toutefois confié Gilles Platret, interrogé en conseil municipal. Si la centrale de co-génération s'arrête, elle restera entretenue et fonctionnelle, servant en appui à la demande d'EDF, mais aussi en cas de besoin urgent pour les Chalonnais, a toutefois prévenu le maire de Chalon. De quoi rassurer tout le monde sur la capacité du réseau de chaleur urbain à affronter l'hiver prochain.

Plus de 24 millions d'euros d'investissements

Le passage en basse température du réseau et des sous-stations mobilisera près de 9 millions d'euros. Pour ces dernières, la digitalisation permettra aux usagers de consulter en temps réel leurs consommations ; Le renouvellement de générateurs en chaufferie afin de sécuriser la production de chaleur (remplacement du générateur G1 à la chaufferie Est et du générateur G7 à la chaufferie des Aubépins coûtera plus de 3,6 millions d'euros. Enfin, les travaux de raccordement nécessaires à la densification du réseau dans le contexte de classement du réseau à venir mobilisera plus de 9,6 millions d'euros.

La mise en œuvre de ce programme permet de passer d’une proportion d’énergies renouvelable de 58% à plus de 80% dès le 1er octobre 2022.

Un renforcement de la réflexion sur l'usage de la chaleur fatale

La notion de chaleur fatale vous dit quelque chose ? C'est un sujet central en terme d'économies à venir. Il s'agit de récupérer dans le réseau urbain toute cette chaleur produite par le secteur industriel. Et à Chalon-sur-Saône, chacun a en tête une série de four dont la chaleur produite pourrait être réinjectée dans le réseau. Pour l'instant, on en est qu'au stade de la réflexion, mais l'impact tarifaire sur les énergies pourrait bien stimuler les envies et motivations de chacun. Et franchement, ça serait bien dommage de passer à côté ! La récupération de la chaleur fatale se glissant dans une démarche de développement durable et d'indépendance énergétique de la ville de Chalon s'appuyant sur des ressources locales et permettant de réduire fortement l'utilisation d'énergies fossiles.

800 000 euros mobilisés dans le cadre d'un fonds de soutien

Le maire de Chalon sur Saône a détaillé le déploiement d'un fonds de soutien afin de réagir au plus vite en cas d'explosion des coûts d'énergie de chauffage cet hiver. Un dispositif visant prioritairement les familles chalonnaises les plus impactés financièrement par une éventuelle hausse des prix dans le contexte de la crise politique autour du conflit russo-Ukrainien, et mobilisable immédiatement en attendant l'impact des travaux et la baisse des tarifs envisagés dès 2024.

Une concession accordée jusqu'en 2034

Avec le renouvellement en perspective de la concession du réseau de chaleur, la ville de Chalon-sur-Saône, ayant obtenu un certain nombre de contreparties a validé le prolongement du contrat de délégation jusqu'en 2034.

En attendant, baisse des gaz à effet de serre, passage d'un réseau de chaleur à basse pression et basse température, déploiement des raccordements... c'est un vrai point positif à souligner pour la ville de Chalon et surtout pour les usagers du réseau de chaleur urbain.

Laurent Guillaumé