CONSEIL MUNICIPAL DE CHALON - Alors le quai Gambetta à sens unique ou pas ?

Alors que depuis quelques semaines, la rumeur d'un quai Gambetta à sens unique enfle, le conseil municipal de ce jeudi soir était l'occasion toute trouvée pour essayer d'avoir un semblant de réponse de la part de Gilles Platret. Utilisant la moindre fenêtre de tir, se glissant à travers des délibérations lui permettant d'aborder le sujet, Nathalie Leblanc a essayé de pousser le maire à la réponse. En vain...

Pour autant sur le terrain, les choses semblent se préciser et le quai Gambetta pourrait bien dès la rentrée, adopter sa version définitive avec un sens unique. De quoi susciter un grand nombre d'interrogations et d'inquiétudes pour les riverains et usagers des quais, mais aussi les commerçants du centre-ville qui pourraient voir dans cette idée-là, une nouvelle entrave au commerce.

Pour le moment, rien ne filtre officiellement.

Reste que cette décision de sens unique, pourrait ne pas être sans conséquences sur l'ensemble du réseau routier de l'hyper-centre.

Vers une réouverture du Boulevard de la République à double sens ?

Le sujet est là aussi dans bien des têtes. Car en rendant le quai Gambetta à sens unique, la solution serait de rouvrir le Boulevard de la République au double sens, après des années de sens unique. Un impact qui ne serait pas sans conséquences sur les transports urbains si d'aventure ce scénario devait être retenu.

Quoiqu'il en soit, le sujet devrait animer le débat public dans les semaines de rentrée.

Laurent Guillaumé