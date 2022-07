C'est reparti pour des températures caniculaires en Saône et Loire

A compter de ce dimanche et jusqu'à jeudi au moins, les températures vont de nouveau de franchir un cap en Saône et Loire pour flirter avec les 35°-36°c à l'ombre au plus fort. Un retour en flêche des températures caniculaires après une petite accalmie. A noter que cet épisode de forte chaleur devrait se terminer par un épisode orageux qui pourrait s'avérer violent sur certains secteurs. Un épisode de chaleur au moins jusqu'à jeudi ou vendredi avant un retour à des températures plus supportables.

L.G