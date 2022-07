Retour en sons et images du marché ce dimanche, rue aux Fèvres

Au marché, on s’y rend de bien diverses manières : déterminé, avec liste d’achats en mains, sac à dos ou chariot de courses, ou alors en dilettante, nez au vent, les mains dans les poches. N’importe, à un moment ou à un autre, on se retrouve tous rue aux Fèvres, ralentis par le flux des promeneurs. Et là, il y a comme un air de fête. Non, 3 airs, en fait.

Nous remontons la rue aux Fèvres en direction de la place de la Cathé. Entre les étals de produits “frais-et-de-saison” (merci aux producteurs locaux), trois surprises nous attendent. C’est cadeau.

Premier cadeau : Elle fait corps avec son instrument depuis l’âge de 10 ans, a remporté le championnat de France en 2014, a été finaliste de la coupe du monde d’accordéon en 2015. La Jurassienne Angélique Neuville a 22 ans et vient souvent le dimanche à Chalon pour faire résonner les notes populaires de son accordéon. À elle seule, toute la partition.

Plus loin, un quatuor composé de Jules, Simon, Jonathan et Dimitri, qui s’appelle aujourd’hui « Réinventer l’amour », mais peut-être autrement demain, car ils se rebaptisent au gré du vent.

Troisième cadeau : le trio “À l’autre bout d’la table”, formé par Louisiane, Valentin et Amandine qui régale les passants de chants a cappella avant de saisir leurs instruments. Chants, flûte, guitares, cornemuse… Chants du monde, valse, ronds de St Vincent, cercles circassiens, mazurkas.

À découvrir ! (coordonnées en fin d’articles)

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Angélique NEUVILLE

Contact : 06 95 15 91 86

[email protected]

A l’autre bout d’la table

[email protected]