Pouvoir d'achat : «une vraie victoire pour les Françaises et les Français» (Louis Margueritte)

Après l'Assemblée où les députés ont approuvé par 292 voix pour, 120 contre et 98 abstentions, le projet de loi de finances rectificative jeudi après-midi, les sénateurs ont voté pour le second volet du paquet pouvoir d'achat, qui ouvre 44 milliards d'euros de crédits, dont 9,7 pour financer la renationalisation à 100% d'EDF. Louis Margueritte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire réagit sur Info Chalon.

Avec l'adoption définitive de la fin du paquet de mesures par le Parlement, sont ainsi programmées : la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, la suppression de la redevance audiovisuelle, la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et de la remise carburant à 30 centimes le litre en septembre-octobre puis 10 en novembre-décembre.

Un terrain d'entente a également été trouvé entre la majorité présidentielle et la droite mercredi soir en commission mixte paritaire, notamment sur le sujet polémique de monétisation des RTT, que le Sénat voulait pérenniser.

Ainsi, le rachat par les entreprises volontaires des RTT des salariés, pour celles et ceux prêts à travailler plus, sera finalement possible jusque fin 2025.

Concernant la prime de rentrée exceptionnelle, que le Sénat voulait réserver aux travailleurs modestes et non aux minima sociaux, ce qui a suscité un tollé à gauche, là aussi un compromis a été acté. La prime sera versée aux bénéficiaires des minima et également à ceux touchant la prime d'activité.

Dans le projet de loi de finances rectificative pour 2022, figure en outre un soutien aux collectivités, avec une enveloppe totale chiffrée finalement à 600 millions d'euros.

Contacté à ce sujet, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, a tenu à réagir :

«Comme je m'y étais engagé pendant la campagne législative, j'ai porté avec mes collègues de la majorité présidentielle le paquet pouvoir d'achat qui est une vraie victoire pour les Françaises et les Français, venant ainsi concrétiser une promesse du Président de la République Emmanuel Macron.

Sans augmenter ni la dette, ni les impôts et sans renchérissement du coût du travail, nous mettons en oeuvre un paquet de 20 milliards d'euros pour revaloriser le travail, accompagner les plus fragiles sur les prix de l'énergie et les minima sociaux.

Dans un texte enrichi grâce au débat démocratique avec certains groupes d'opposition, nous avons notamment voté de nombreuses mesures de revalorisation de prestations sociales (APL notamment), la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, le report de la fiscalité du gazole non routier, la suppression de la contribution à l'audiovisuel public et l'augmentation du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires.

On nous avait promis le blocage institutionnel, nous voilà quelques semaines plus tard avec un premier résultat concret.

Face â l'obstruction systématique de certains et aux hurlements permanents d'autres, en particulier de l'extrême gauche qui prend l'hémicycle pour une salle de concert, nous préférons l'engagement et l'efficacité pour que le travail paye plus et que le pouvoir d'achat soit protégé.

Vous pouvez compter sur mon engagement total à vos côtés»

Par contre, il n'y aura pas de taxe sur les "superprofits" des grands groupes, comme réclamé à gauche, à l'extrême droite et par certains centristes. Le Ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a martelé son opposition au «réflexe pavlovien de la taxe», comme l'appelle pourtant de ses vœux le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati