Librairie Develay : découvrez les coups de coeur de l’été de Marie Paule

Marie-Paule, grande lectrice, vous conseille :

‘DANS LES BRUMES DE CAPELANS’, Olivier NOREK :

« Un excellent Norek comme on les aime avec le retour du Capitaine Coste pour notre plus grand plaisir et une atmosphère oppressante à souhait à Saint Pierre et Miquelon. »

‘APRES L’OCEAN’, Laurence PEYRIN :

« 1912, rescapées du Titanic, deux sœurs découvrent New-York, après ce drame qui leur a tout pris, elles vont devoir faire preuve de beaucoup de courage pour survivre. »

‘LE PARFUM DES EMBRUNS’, Laurence PINATEL :

« Roman parfait pour l’été où l’on suit une jeune femme libre et indépendante à Biarritz au début du XXeme siècle . »

’NOS AMES AUX DIABLES’, CAMUS ET HUG :

« Très bon polar où plus on pense se rapprocher de la vérité sur la disparition d’un enfant, plus on va de découvertes macabres en révélations stupéfiantes. »

Librairie Develay, 1 place Général de Gaulle, Chalon-sur-Saône.

Rubrique Lecture/Coups de coeur de l'été, photo et texte transmis par la librairie Develay pour publication.