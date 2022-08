-15% à compter de ce mardi... et jusqu'au mois de mars

Entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023, les 27 Etats membres de l'UE doivent réduire leur consommation de gaz d'au moins 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période, via des «mesures de réduction volontaire», précise la mesure validée par les Etats. C'est en quelque sorte le scénario du pire qui se prépare pour cet hiver alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine est loin d'être achevé. Il est à rappeler que le gaz russe constitue 40 % du gaz consommé par l'UE.