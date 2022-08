AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre BUTHIAU

CHEILLY-LÈS-MARANGES



Yvette, son épouse,

Sophie et François,

ses enfants,

Fred, son gendre,

Paul et Jules,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

et amis,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre BUTHIAU

survenu le 6 août 2022,

dans sa 72e année.

La cérémonie civile aura lieu au crématorium du Creusot le samedi 13 août 2022, à 11h15. Conformément à ses volontés Jean-Pierre sera dispersé à son étang « La Fontaine Jeanne » le samedi 13 août 2022, à 16 heures.

Jean-Pierre repose à la chambre funéraire de Nolay.

La famille remercie à l'avance toute les personnes qui prendront part à sa peine.