Privé de ligne téléphonique depuis plus d'un mois, le centre de distribution des Restos du Cœur attend toujours une solution

À Chalon-sur-Saône, la ligne téléphonique du centre de distribution des Restos du Cœur ne fonctionne plus depuis le 24 juin 2022. L'association se démène pour trouver une solution le plus vite possible, car cela impacte sur son bon fonctionnement. Plus de détails avec Info Chalon.

Voilà maintenant 49 jours que le centre de distribution des Restos du Cœur est injoignable.

Pour l'association, les ennuis ont commencé le 24 juin, alors qu'à proximité immédiate, les travaux sur l'extension de la Régie de quartier allaient bon train aux Prés Saint Jean.

Malheureusement pour les Restos, depuis ces travaux, plus de ligne téléphonique, plus d'Internet.

Bernard Cadot, le responsable du centre de distribution, nous explique que c'est au bout de deux semaines que Bouygues leur a prêté une clé 4G «pour avoir au moins Internet».

Une clé 4G dont dépendent plusieurs ordinateurs.

«Sans cela, on aurait été dans l'obligation et le regret de fermer le centre, faute de pouvoir faire remonter les données au national, ce qui aurait été terrible pour les bénéficiaires. Nous avons également investi dans un routeur pour faire fonctionner l'imprimante», précise-t-il.

«Les deux premières semaines, nous avons travaillé sur papier, c'était long et fastidieux», ajoute à son tour, René, le bénévole en charge de la partie «Inscriptions».

Dépêchés par Orange et Bouygues, pas loin d'une dizaine d'experts se sont pourtant succédé sans jamais résoudre le problème.

«Même l'architecte en charge du chantier de l'extension de la Régie de quartier nous a rendu visite mais rien y fait», déplore Bernard Cadot, «nous n'incriminons personne mais pour l'heure, nous sommes dans la panade. Nous avons prévenu les gens via Google que nous n'étions pas joignables au téléphone mais je vous rappelle que tout le monde n'a pas Internet. Il n'est pas normal que six semaines plus tard, on avance pas d'un poil et on pénalise des gens qui sont déjà dans la difficulté».

Tous font cependant le même constat : il n'y a plus de boîtier de départ de ligne.

Le responsable du centre de distribution en appelle à la responsabilité de l'opérateur.

«Les Restos du Cœur sont une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, nous avons vraiment besoin d'une ligne pour que les gens puissent nous contacter. Cette situation est inacceptable», se désespère ce dernier.

Un des experts lui a dit que ça serait très long avant que la situation revienne à la normale.

Actuellement, 650 familles sont acceptées au centre de distribution des Restos du Cœur, ce qui représente plus de 1500 personnes, soit une augmentation de 10 % et nous ne sommes qu'à la moitié de la campagne d'été...

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati