Semaine estivale du don de sang : sauver des vies en prolongeant les vacances, c’est possible !

Terrasses, farniente, jours fériés...si le rythme du quotidien se relâche durant l’été, les besoins en matière de don de sang sont toujours aussi importants.

Une situation bien connue de l’EFS chaque été, qui alerte sur l’importance de ce geste solidaire : la courte durée de vie des produits sanguins (42 jours pour les globules rouges et 7 jours pour les plaquettes) impose une mobilisation constante pour répondre aux besoins des patients. Chaque jour, 600 dons sont nécessaires en Bourgogne-Franche-Comté et les jours fériés, comme ce 15 août, ou encore l’absence de collecte en entreprises ou en milieu scolaire pendant l’été, représentent des produits sanguins en moins, qui doivent absolument être compensés sur d’autres collectes les jours suivants ou précédents. Car la gestion des stocks est quotidienne à l’EFS.

Pour remercier les donneurs qui se mobilisent durant cette période creuse et inciter tous les autres à sauter le pas, l’EFS Bourgogne-Franche-Comté organise depuis 2014 une semaine estivale au sein de ses Maisons du don. Une manière de (re)découvrir le don de sang et de sauver des vies en prolongeant les vacances.

Au programme :

à Belfort et Chalon-sur-Saône : de Rome à Florence, en passant par Venise, appréciez l'Italie et ses spécialités authentiques.

à Besançon : lampions, nappe à carreaux et bonne humeur, l'ambiance guinguette va vous gagner !

à Dijon : entre tradition et modernité, découvrez les mystères millénaires de la Chine.

à Mâcon : en Espagne, vibrez au rythme des guitares et des pas de flamenco.

à Nevers : que vous soyez baroudeur ou adepte des villages vacances, on vous convie au grand camping de la solidarité

à Auxerre et Sens : l'opération Tout l'Yonne Donne bat son plein, profitez-en pour partir à la découverte des trésors du territoire icaunais.

Réservez votre don estival, seul ou à plusieurs, sur le site de l’EFS, détendez-vous et appréciez les petites attentions qui vous seront spécialement proposées pour l’occasion. On vous attend nombreux !