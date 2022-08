A Givry, la boucherie Moine-Badet, propose un nouveau service à sa clientèle

Une vraie petite nouveauté pour satisfaire toujours plus et une solution développée par une entreprise régionale.

Laurence Badet et Pascal Moine, figures incontournables du commerce Givrotin, n'ont pas la réputation de rester les deux mains dans les poches. On en veut pour preuve la nouvelle solution commerciale mise en place il y a quelques jours et ouverte désormais 24h/24 - 7j/7. Démarchés un jour comme un autre par l'entreprise Soone située en Franche-Comté et qui fabrique depuis plus de 50 ans des solutions de mobiliers urbains et intelligents. Historiquement tournée en direction des bailleurs sociaux et collectivités, la crise sanitaire est venue chambouler ce fleuron de l'industrie franc-comtoise avec des solutions techniques permettant de s'ouvrir aux métiers de la fraîcheur.

Une solution qui a tout de suite séduit l'équipe Givrotine.

Du coup, c'est un panel de prestations complémentaires qui est ainsi proposé. A l'adresse de celles et ceux qui ne peuvent récupérer leurs commandes aux horaires d'ouverture traditionnelle, les commandes seront ainsi récupérables à tout de la journée comme de la nuit.

Autre prestation, régulièrement, vous disposerez de produits barbecues et autres à portée de main et à toute heure (en fonction des quantités disponibles bien évidemment). Pour les adeptes de boucherie artisanale et de viandes locales, la solution Toopre, offre désormais à Givry, une toute nouvelle amplitude horaire, qui devrait séduire rapidement.

Laurent Guillaumé