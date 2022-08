Concert, en plein air, du Trio PHAM à Montceau-Ragny ce samedi soir

Vinh Pham, disciple d’Ivry Gitlis et de Yehudi Menuhin, soliste de l’Orchestre National du Vietnam, accompagné de sa sœur Minh Quyên PHAM ( violoncelliste ) et de son frère ainé Zung PHAM ( altiste ), tous Prix de conservatoire

supérieur ou Lauréats de concours internationaux proposent un concert éclectique en Trio où Haydn, Beethoven, Schubert et Vivaldi se côtoieront l’espace d’un moment musical égayé de moult surprises !

Parallèlement à leur carrière personnelle de soliste et de chambriste qui les mène dans le monde entier, et riches d'une grande expérience de musique d'ensemble, notamment au sein des plus prestigieux orchestres,

mais aussi au-delà du cadre de la musique dite " classique ", les PHAM éprouvent depuis toujours une émotion et un plaisir particuliers à jouer " en PHAMILLE " pour notre plus grand bonheur !