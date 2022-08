AVIS DE DECES - Madame Annie CHAUTARD née PICORNOT

RULLY



Monsieur Alain Chautard, son époux ;

Benoit et Stephane,

ses enfants ;

Louise et Emma,

ses petites-filles ;

Carole, sa belle-fille ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Annie CHAUTARD

née PICORNOT

survenu le mardi 9 août 2022 à Rully dans sa 71e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 17 août 2022 à 10 heures, en l'église de Rully, suivie de l'inhumation au cimetière de ladite commune.

Madame Annie Chautard reposera à la maison funéraire Roc-Eclerc de Saint-Rémy le mardi 16 août pour la journée.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.