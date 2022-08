La fête de l’eau c’est les 27 et 28 août prochains à Fragnes la Loyere !

La commune de Fragnes la Loyere organise sa traditionnelle fête de l’eau les 27 et 28 août prochains !

Le samedi soir un repas campagnard et un bal populaire est organisé.

Sur la journée du dimanche, petits et grands pourront se balader autour du marché artisanal et gourmand et profiter des différentes activités proposées parmi entre autres, des bulles aquatiques, châteaux gonflables ou encore balades en rosalie avec Friendly Rosalie de Gergy.





Le Club Cyclo de Fragnes-La Loyère organise également un concours de vélos fleuris.

En cliquant ici, vous pourrez trouvez le règlement du concours et le bulletin d'inscription.

Inscriptions possibles à la Porte Verte de Fragnes la Loyère avant le 20 août 2022.

Le concours est réservé aux mineurs : catégories 3/7 ans, 8/12 ans et 13/18 ans.

Le thème de la décoration est libre, et les matériaux utilisés également (papier crépon, fleurs naturelles, carton...)

Une seule consigne : faites preuves d'originalité !

Le 28 août, rendez-vous à 14h sous la halle pour la présentation des vélos, avant de partir à 15h pour un défilé à travers le village, et retour sous la halle vers 16h30 pour la remise des prix.

Réservations pour le repas du samedi possibles du 17 au 25 août à la porte verte de Fragnes la Loyere.

Tel : 03.85.45.97.65

Mail : [email protected]