Blue Festival, une soirée concert pour la recherche médicale samedi 20 Août à 20h00 au parc de la Comtesse Keller à Saint Rémy.

L’association Gen&Zic (racines de génétique et de musique) est vouée à la recherche médicale. Le but est de sensibiliser le plus grand nombre à la glycogénose de type 1 (maladie miroir du diabète de type 2) et de financer (promouvoir) la recherche sur cette maladie génétique rare.

Gen&Zic finance depuis 2018 un poste d'assistant ingénieur au sein du laboratoire Inserm Lyon U1213 "Nutrition, Diabète et Cerveau".

Sébastien Bey parle des ambitions de l’association : « Sur la période 2022 /2025, notre engagement est passé au financement de 2 postes, Alicia LEBLOND (assistante ingénieur) et Gwendoline PERROT (Doctorante). Les moyens d'y parvenir sont, notamment, l'organisation du Saint Rémy Blue Festival ce samedi 20 août dans le Parc Comtesse KELLER de Saint Rémy. Le public pourra assister à une soirée musicale et ce pour la bonne cause.

Un grand merci à la ville de Saint Rémy qui met gracieusement le parc Comtesse KELLER à notre disposition et pour son soutien dans l'organisation. »

Le site de l’association : www.genetzic.com

Site de l’Inserm : https://u1213nutrition.univ-lyon1.fr/

C.Cléaux